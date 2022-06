Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Am 10.06.2022 wurde auf der Breite Straße ein roter Ford Ka beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen 7 Uhr und 17:50 Uhr. Durch die Delle an der Fahrertür und vorhandene Lackkratzer, entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Dorsten

Gestern, zwischen 15:30 Uhr und 16:20 Uhr, wurde auf einem Parkplatz an der Beethovenstraße ein grauer Mercedes V-Klasse beschädigt. Die Schiebetür weist eine Delle und mehrere Kratzer auf. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Der Verursacher ist geflüchtet.

Bottrop

Ein 60-Jähriger aus Bottrop parkte gestern gegen 16:50 Uhr seinen schwarzen Mercedes GLA auf dem Parkplatz vor der Poststelle am Berliner Platz. Als er gegen 18:10 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Delle und Kratzer an der vorderen linken Stoßstange fest. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher ist unbekannt.

Datteln

Eine 21-jährige Dattelnerin fuhr gestern mit ihrem schwarzen Chevrolet Nubira auf der Stemmbrückenstraße, als ihr plötzlich ein schwarzer Pkw entgegen kam. Dieser fuhr mittig auf der Straße, sodass die 21-Jährige einen Zusammenstoß befürchtete. Sie wich nach rechts aus und fuhr gegen einen Baum. Der Aufprall war so stark, dass der Pkw gegen einen Zaun geschleudert wurden. Der Fahrer des schwarzen Pkw ist vom Unfallort geflüchtet, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Recklinghausen unter 0800 2361 111 entgegen.

