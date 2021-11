Polizei Hamburg

POL-HH: 211116-2. Verkehrsunfall mit schwer verletztem Mädchen in Hamburg - Hoheluft-Ost

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 15.11.2021, 16:00 Uhr

Unfallort: Hamburg-Hoheluft-Ost

Bei einem Verkehrsunfall ist gestern Nachmittag ein dreizehnjähriges Mädchen schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 84-Jähriger mit seinem VW Golf die Straße Falkenried aus Richtung Stadtbahnring in Richtung Lehmweg und bog dort bei Grünlicht zeigender Ampel nach links ab.

Eine Dreizehnjährige befuhr den Radweg der Klosterallee aus Richtung Isestraße in Richtung Falkenried und fuhr bei Grünlicht zeigender LZA in die Kreuzung Falkenried/ Lehmweg/ Klosterallee ein, um diese in Richtung Falkenried zu überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, bei der das Mädchen schwere Kopfverletzungen erlitt.

Die Dreizehnjährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Es besteht keine Lebensgefahr.

Der bei dem Unfall unverletzt gebliebene 84-Jährige wurde nach Feststellung körperlicher Mängel durch einen besonders geschulten Beamten einem sogenannten "SFT-Verfahren" (Standardisierter Fahrtüchtigkeitstest) unterzogen. Hierbei wurden Hinweise auf eine Einschränkung der Fahrtüchtigkeit erlangt und der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Der Lehmweg war in der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr vom Kreuzungsbereich Klosterallee/ Falkenried in Richtung Eppendorfer Landstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich abgeleitet. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Die Ermittlungen wurden von der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) übernommen.

Ri.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell