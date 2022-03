Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 11-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (17 Uhr) wurden eine Oberhausenerin und ein Bottroper nach einem Unfall leicht verletzt in Krankenhäuser gefahren.

Eine 43-jährige Bottroperin fuhr auf dem Nordring in Richtung Kirchhellener Straße. Etwa 80m vor der Einmündung fuhr sie links an einer Reihe wartender Fahrzeuge vorbei. Hierzu nutzte sie die Fahrspur des Gegenverkehrs. Dabei kollidierte sie dann mit dem Auto einer 25-jährigen Oberhausenerin. Diese bog zum Unfallzeitpunkt aus einer Grundstückseinfahrt, nach links, auf den Nordring ab. In dem Pkw der Bottroperin befand sich zum Unfallzeitpunkt zudem ein 11-jähriger Junge aus Bottrop, der, ebenso wie die Oberhausenerin, bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Die Frau und das Kind wurden vorsorglich mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Die beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 14.000 Euro.

