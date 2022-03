Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zusätzlicher Schutz lässt Einbruch scheitern

Recklinghausen (ots)

In den Uhlenwiesen haben extra eingebaute Sicherungen verhindert, dass in ein Haus eingebrochen wurde. Unbekannte Täter wollten zwischen Montag- und Dienstagabend in das Reihenhaus einsteigen - flüchteten aber schließlich ohne Beute und ohne in das Wohnhaus gekommen zu sein. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter zuerst, vom Garten aus ein Badezimmerfenster aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Zwar konnten sie dann eine Holztür zum Wintergarten aufbrechen, kamen von dort aber nicht weiter, weil auch die Terrassentür zum Wohnzimmer zusätzlich gesichert war - genau wie das Fenster. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Sollten Sie verdächtige Personen an dem Haus gesehen haben, dann melden sie das der Polizei (unter Tel. 0800/2361 111).

Die Erfahrung zeigt, dass Täter oftmals ihren Einbruchsversuch abbrechen, wenn es nicht gelingt, eine Tür oder ein Fenster innerhalb weniger Minuten zu öffnen. Mit jeder Minute steigt für die Täter das Risiko, entdeckt zu werden. Fast jeder zweite Einbruch bleibt im Versuch stecken - nicht zuletzt wegen technischer Sicherungen an Türen und Fenstern.

Wie Sie ihr Zuhause sicherer machen können, erklären Ihnen gerne die Kollegen der Kriminalprävention. Vereinbaren Sie dazu einen Termin unter: 02361/55-3344.

Weitere Infos finden Sie auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-2

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell