POL-RE: Marl/Bottrop: Einbrüche und Diebstähle

Marl

Am Montagmittag beobachtete ein Zeuge einen unbekannten Mann bei dem Versuch in ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses an der Friedhofstraße einzubrechen. Als der Mann bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er in einem roten VW Golf. Der Tatverdächtige soll 30 - 40 Jahre alt sein, ca 1,75m groß, kurze schwarze Haare, bekleidet mit schwarzer Daunen/Steppweste und brauner Cargohose.

Bottrop

In der Nacht zu Dienstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Getränkemarkt an der Kardinal-Hengsbach-Straße. Sie schlugen eine Glasscheibe ein, um die dahinterliegenden Zigarettenpackungen zu gelangen. Was und wieviel entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

"In der Welheimer Mark" schlugen Unbekannte ein Loch in eine Glasscheibe einer Tür des Pfarrheims. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen und entwendeten Notebooks, eine Metallkassette und etwas Bargeld. Zudem verunreinigten sie das Büro, indem sie Putzmittel und Getränke verschütteten. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch- und Montagmorgen. Es liegen Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

