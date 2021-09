Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Ransbach-Baumbach (ots)

Am 06.09.2021 zwischen 00:00 Uhr und 10:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an dem Kreisverkehr Rheinstraße, Ecke Schulstraße in Ransbach-Baumbach. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Straßenlaterne beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell