POL-RE: Marl/ Herten: Unfallfluchten mit Sachschaden

Marl

An der Hans-Thoma-Straße verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer am gestrigen Morgen einen Schaden von etwa 1.000 Euro und flüchtete anschließend, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden war an einem schwarzen Seat Ateca, vorne links, entstanden. Das Verursacherfahrzeug war vermutlich weiß oder teilweise weiß lackiert.

Herten

Am Montag kam es in der Zeit von 13 Uhr bis etwa 22.30 Uhr zu einer Unfallflucht an der Hahnenbergstraße. An einem schwarzen Mercedes-Benz entstand ein Schaden von 2.500 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

