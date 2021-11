Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Westwall verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro an der rechten Fahrzeugseite eines orangenen VW Polo und flüchtete anschließend unerkannt vom Unfallort. Die Unfallzeit liegt am Montag, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr.

Recklinghausen

Einen Schaden von etwa 1.000 Euro hinterließ ein Unbekannter an einem schwarzen Audi A5. Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Der Wagen stand auf einem Krankenhausparkplatz an der Dorstener Straße. Verursacht wurde der Schaden am Montag, in der Zeit von 7 Uhr bis 16 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

