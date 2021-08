Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Motorradfahrerin auf Straße weggerutscht

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Römerstraße/Henrichenburger Straße kam es heute (ca. 09.30 Uhr) zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Hernerin. Eine 31-jährige Motorradfahrerin kam beim Anhaltevorgang zu Fall. Sie rutschte aufgrund einer schmierigen Substanz auf der Straße mit dem Fahrzeug weg. Sie verletzte sich leicht, benötigte jedoch keine Rettungskräfte vor Ort. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Fahrerin war auf der Römerstraße in Richtung Lange Straße unterwegs. Der EUV Stadtbetrieb sowie die Feuerwehr waren zur Straßenreinigung vor Ort. Während der Reinigungsmaßnahmen war die Straße gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell