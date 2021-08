Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Kurze Straße/ Hebewerkstraße kam es am heutigen Morgen, gegen 07.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer. Ein 35-jähriger Gelsenkirchener fuhr mit seinem Motorrad auf der Hebewerkstraße in Richtung Habinghorst und kollidierte mit einem 29-jährigen Autofahrer aus Castrop-Rauxel, der von der Kurzen Straße, nach links, auf die Hebewerkstraße abbog. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war nicht vor Ort. Der Sachschaden liegt bei ca. 3.500 Euro.

