Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 12-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Gelsenkirchener Straße/Vestische Allee sind am Dienstagnachmittag eine Autofahrerin und ein Fahrradfahrer zusammengestoßen. Beide wurden dabei leicht verletzt. Eine 24-jährige Autofahrerin aus Dorsten wollte gegen 16.15 Uhr von der Gelsenkichener Straße auf die Vestische Allee abbiegen. Dabei stieß sie mit einem 12-jährigen Fahrradfahrer aus Dorsten zusammen, der auf dem Radweg der Vestischen Allee in Richtung Innenstadt unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Ampel zur Unfallzeit defekt. Der entstandene Sachschaden wird auf 550 Euro geschätzt.

