Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 63-Jähriger droht mit Waffe - Festnahme

Recklinghausen (ots)

Nachdem er am 29.06.2021 am frühen Nachmittag gegen 13:45 h bei einem Streit mit mehreren Personen an einem Mehrfamilienhaus an der Steinstraße mit einer Schusswaffe gedroht haben soll, hat sich ein 63-jähriger Gladbecker anschließend in eine Wohnung des Hauses zurückgezogen. Die Polizei wurde informiert, räumte den möglichen Gefahrenbereich sperrte ihn ab. Der Mann konnte gegen 16 h durch Spezialkräfte festgenommen werden. Durchsuchungsmaßnahmen dauern noch an. Der 63-Jährige musste mit zur Wache und bekommt eine Anzeige. Nähere Hintergründe sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

