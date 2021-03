Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 12-Jähriger bedroht - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein 12-jähriger Dorstener war am Donnerstag, um 19.45 Uhr, nach eigenen Angaben von einem unbekannten Jungen mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden. Der Dorstener stand an einer Bushaltestelle am Lippetor, als zwei unbekannte Jungen aus einer fünfköpfige Gruppe heraus auf ihn zukamen. Einer der beiden soll dann ein Messer gezogen haben, während der Zweite ihn geschubst und geschlagen habe. Der Junge konnte in einen nahegelegenen Verbrauchermarkt fliehen. Die beiden Tatverdächtigen verfolgten ihn zunächst, ließen dann aber von ihm ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der 12-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

jugendlich / junger Erwachsener, dunkle Hautfarbe, dunkle Locken, rote Jacke mit schwarzer Aufschrift, schwarze Hose mit weißer Aufschrift, weiße Schuhe

jugendlich / junger Erwachsener, dunkle Hautfarbe, dunkle Locken, braune Jacke mit roten Streifen, schwarze Hose

Die bisherigen Ermittlungen verliefen negativ. Zeugen werden gebeten sich unter 0800 2361 111 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell