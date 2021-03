Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zusammenstoß an Kreuzung - Radfahrer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Hammer Straße sind am Montagmittag, gegen 12.15 Uhr, ein Auto- und ein Fahrradfahrer zusammengestoßen. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Borken war auf der Hammer Straße in Richtung Marler Straße unterwegs. Zeitgleich kam ein 59-jähriger Radfahrer aus Marl von der Hammer Straße in Richtung Zur Freiheit gefahren. An der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und wurde anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Informationen wurde der 59-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

