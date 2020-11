Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Tatverdächtige nach Einbruch entdeckt - Festnahme

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Sonntag, um 20:00 Uhr, wurde die Polizei über einen Einbruch in eine Lagerhalle an der Marienstraße informiert. Als ein Zeuge die drei Männer entdeckte, flüchteten sie zunächst, konnten durch Polizeibeamte aber in einer benachbarten Garage angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die drei Männer (39 - 43 J.) aus Dorsten und Dortmund hatten sich die Beute bereits zum Abtransport bereitgelegt. Ein Auto, dass die drei mitführten, wurde sichergestellt.

