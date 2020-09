Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Radfahrer kollidiert mit geöffneter Autotür

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße ist am Sonntag, gegen 14.20 Uhr, ein 49-jähriger Fahrradfahrer verletzt worden. Der Mann aus Datteln war mit seinem E-Bike auf dem Geh- und Radweg in Richtung Castroper Straße unterwegs. Als er gerade an einem geparkten Auto vorbeifuhr, öffnete eine 37-jährige Frau aus Oer-Erkenschwick die Beifahrertür und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der 49-Jährige wurde vor Ort in einem Rettungwagen behandelt. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

