Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall auf der Osterfelder Straße

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Gladbeck auf der Osterfelder Straße. Aus bislang nicht geklärter Ursache fuhr er auf das Auto eines 56-jähriger Bottropers auf. Er musste verkehrsbedingt halten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 56-Jährigen auf ein weiteres Auto aufgeschoben. Die Beifahrerinnen (57 J. aus Bottrop / 26 J. aus Bottrop) in beiden stehenden Autos verletzten sich leicht. Sie wurden in Krankenhäuser transportiert.

Bei dem Unfall entstand 7.200 Euro Sachschaden. Das Auto des 19-Jährigen musste abgeschleppt werden. Es war stärker beschädigt.

