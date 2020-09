Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Busscheiben zerstört - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch sind an einem fahrenden Linienbus an der Bergstraße zwei Scheiben zerstört worden. Im Bus waren sechs Fahrgäste und der Busfahrer. Sie blieben körperlich unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Der Bus der Linie 220 war um 00.45 h auf der Bergstraße etwa in Höhe der Kinderheimstraße unterwegs, als die Fahrgäste einen Knall hörten. Der Busfahrer wurde von einem Fahrgast informiert und hielt den Bus an der Haltstelle Römerstraße an. Wie sich herausstellte, waren zwei gegenüberliegende Scheiben im hinteren Bereich des Busses zerstört. Die Spurensicherung vor Ort ergab keine konkreten Hinweise darauf, wodurch die Scheiben zerstört wurden. Der Bus wurde sichergestellt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, der polizeiliche Staatsschutz ist in die Ermittlungen eingebunden. Zeugen, die in der Nähe etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

