Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auto mit hohem Unfallschaden gefunden

Recklinghausen (ots)

Heute, zwischen Mitternacht und 07:30 Uhr, ist in der Mühlenstraße ein silberner Dacia Duster um einem umfangreichen Unfallschaden abgestellt worden. Ein Anwohner hatte das Auto bemerkt. Unklar ist, wo das Fahrzeug in einen Unfall verwickelt war und wer gefahren ist. Die weiteren Ermittlungen laufen. Am Dacia entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

