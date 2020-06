Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 83-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 13:30 Uhr, fuhr ein 83-jähriger Marler mit seinem Pedelec auf der Marler Straße in Richtung Osten. Von hier aus wollte er, in Höhe der Bockholter Straße, nach links abbiegen. Dazu scherte er vom Fahrradstreifen nach links aus. Hinter ihm fuhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Marl. Er fuhr auf den ausscherenden Radfahrer auf. Der 83-Jährige verletzte sich leicht, er wurde in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

