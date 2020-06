Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Geldbörse gestohlen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Vormittag, zwischen 11:00 Uhr und 11:20 Uhr hielt sich eine 77-jährige Frau aus Gladbeck auf der Hochstraße vor einem Kaufhaus auf. Hier fielen ihr vier unbekannte Frauen auf. Eine dieser Frauen rempelte sie an, dabei musste sich die 77-Jährige an einem Kleiderständer abstützen. Anschließend bemerkte sie, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche fehlt. Eine Beschreibung der Frauen liegt nicht vor.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

