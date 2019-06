Polizei Hamburg

POL-HH: 190626-2. Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten in Hamburg-Rissen

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 26.06.2019, 18:51 Uhr Unfallort: Hamburg-Rissen, Sülldorfer Landstraße

Bei einem Verkehrsunfall sind gestern vier Personen leicht verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Die Verkehrsermittler der VD 2 haben die Ermittlungen aufgenommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen mussten insgesamt fünf Pkw verkehrsbedingt an einer rot anzeigenden Ampel im Kreuzungsbereich der Sülldorfer Landstraße/ Sülldorfer Brooksweg in Richtung stadteinwärts anhalten. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem BMW 535i die Sülldorfer Landstraße offenbar mit stark überhöhter Geschwindigkeit und bemerkte die wartenden Pkw vor der Ampel zu spät. Es kam zu einer Kollision, in dessen Folge insgesamt fünf Fahrzeuge durch die Wucht des Aufpralls beschädigt wurden. Nach dem Unfall entfernte sich der 31-jährige BMW-Fahrer unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch von Zeugen zum Unfallort zurück gebracht werden.

Drei der Unfallbeteiligten(22, 23, 62), sowie der 31-Jährige wurden leicht verletzt und mussten zur weiteren Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden.

Die Sülldorfer Landstraße wurde zwischen Wedeler Landstraße und Sülldorfer Brooksweg in Richtung stadteinwärts von 18:51 Uhr - 23:10 Uhr voll gesperrt.

Ein Sachverständiger wurde zum Unfallort hinzugezogen.

Die Ermittlungen dauern an.

