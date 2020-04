Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall an Halterner Straße - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 23:20 h an der Halterner Straße um zu einem Unfall. Der dunkle Seat eines 19-jährigen Recklinghäusers kam von der Straße ab und stieß frontal mit einem geparkten Auto zusammen. Ein weiteres geparktes Auto wurde ebenfalls beschädigt. Zwei der Wagen waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Zeugen gaben an, dass ein dunkler Kleinwagen und ein 3-er BMW vorher auf der Halterner Straße und im Bereich der Zechenstraße, des Hainichenrings und der Fürst-Leopold-Allee unterwegs waren. Dort seien die beiden Wagen teilweise mit hohem Tempo nebeneinander hergefahren. Kurze Zeit später haben die Zeugen einen Knall wahrgenommen und den Unfall bemerkt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gladbeck in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell