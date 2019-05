Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Tiefenbronn - Verkehrsunfall endete tödlich

Tiefenbronn (ots)

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Morgen des 11.05.2019, gegen 03.40 Uhr, auf der K 4563 zw. Tiefenbronn und Mühlhausen. Ein 30jähriger rumänischer Staatsangehöriger befuhr die Straße in Richtung Mühlhausen und kam dabei kurz vor dem Ortseingang aus unbekannter Ursache nach links von der regennassen Fahrbahn ab, fuhr einen ca. 3 m tiefen Abhang hinunter und prallte anschließend mit der linken Fahrzeugseite gegen einen dortigen Baum. Dabei wurde der Fahrzeugführer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein 37jähriger Beifahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, konnte sich aber selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Schaden an dem total beschädigten Opel Zafira beträgt ca. 5.000 Euro. Die Straße war zur Unfallaufnahme und Bergung des Pkw gesperrt, eine örtliche Umleitung bestand.

