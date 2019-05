Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Knittlingen - Nach Ausweichmanöver anderes Auto und Brunnen beschädigt

Knittlingen (ots)

Am Donnerstagabend fuhr ein 28-jähriger BMW-Fahrer auf der Stuttgarter Straße in Richtung Bundesstraße 35, als ihm ein schwarzes Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 28-Jährige nach rechts aus und prallte auf einen am Fahrbahnrand geparkten Dacia. In der Folge wurde der Dacia nach vorne geschleudert und stieß gegen einen sich dort befindlichen Brunnen. Der entstandene Gesamtsachschaden beziffert sich auf geschätzte 16.000 Euro. Zur Unterstützung war die Feuerwehr Knittlingen mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften angerückt.

Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 96930.

