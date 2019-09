Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Autos aufgebrochen und Festeinbauten gestohlen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Montag, brachen unbekannte Täter mehrere Autos auf und stahlen daraus festeingebaute Fahrzeugteile. Aktuell liegen vier Anzeigen vor. Auf der Straße In der Recke brachen sie einem in einer Hauseinfahrt stehenden BMW auf, bauten daraus den Bordcomputer mit Navigation aus und stahlen ihn. Auf der Straße Oberspredey brachen sie einen Mercedes auf und stahlen daraus ebenfalls den zuvor ausgebauten Bordcomputer mit Navigation. Einen weiteren BMW brachen sie auf nachdem sie auf der Straße Unterspredey eine Seitenscheibe des Autos eingeschlagen hatten. Die Täter bauten hier das Lenkrad mit Airbag aus und nahmen es mit. Einen weiteren Mercedes brachen unbekannte Täter auf der Straße Im Spredey auf. Hier bauten die Täter das gesamt Cockpit ab und stahlen es. Mögliche Tatzusammenhänge werden derzeit geprüft. Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell