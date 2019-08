Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Kette aus Schaufenster gestohlen

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 15:30 Uhr, hat ein unbekannter Täter mit einem Stein die Scheibe eines Ladenlokals an der Hülsstraße eingeschlagen. Aus der Auslage hat er dann eine Halskette (Königskette) entwendet. Anschließend ist der Täter mit seinem schwarzen Motorroller in Richtung Ovelheider Weg geflüchtet. Der Täter konnte beschrieben werden: ca. 176 cm groß, schlanke Statur, schwarze Kleidung, schwarzer Helm ohne Kennzeichen. Der Motorroller soll ohne Kennzeichen gefahren worden sein.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

