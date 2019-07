Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Am Montag (08.07.) in der Zeit von 07.45 Uhr bis 16.00 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand der Sophienstraße geparkter grauer Pkw von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt etwa 1.000,- Euro. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizei unter Tel. 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Andreas Wilming-Weber

Telefon: 02361/55-1030

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell