Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Dorsten: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Auf dem Städtischen Recyclinghof am Südring brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch das Kassenhaus an der Einfahrt auf. Die Täter durchwühlten das Kassenhaus, flüchten aber nach ersten Erkenntnissen ohne Beute.

Dorsten

In einer Tiefgarage am Wulfener Markt brachen unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag (30.05.) bis Mittwoch (05.06.) mehrere Verteilerkästen der Deutschen Telekom auf und schnitten daraus meterweise Kupferkabel heraus und stahlen es.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Polizeipräsidium Recklinghausen

