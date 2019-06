Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Rollerfahrer stürzt bei Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Ein 55-jähriger Marler befuhr am Dienstag gegen 17:40 Uhr, auf einem Motorroller, die Bahnhofstraße in Richtung Osten. Als er verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus Haltern am See auf den Motorroller auf. Der Fahrer kam zu Fall und verletzte sich am Beim. Die Verletzung wurde im Krankenhaus behandelt. Es entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell