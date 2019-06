Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Motorradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend (18:20 Uhr) kam es auf der Lavesumer Straße zu einem Auffahrunfall mit einem Motorradfahrer (49 Jahre) und zwei Pkw-Führern (49 Jahre und 42 Jahre) alle aus Haltern am See. Die drei Fahrzeugführer fuhren hintereinander auf der Lavesumer Straße in Richtung Lavesum. Die 42-Jährige fuhr auf die anderen beiden Fahrzeuge auf, als der vordere Pkw abbremste, um nach links in die Franz-Pohlmann-Straße einzubiegen. Der Kradfahrer wurde leichtverletzt im Krankenhaus behandelt. Zwei Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit, es entstand 22.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell