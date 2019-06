Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auffahrunfall - zwei Leichtverletzte

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag gegen 17:30 Uhr bog der 18-Jährige aus Recklinghausen mit seinem Pkw von der Querstraße nach rechts in die Henrichenburger Straße ein. Ein 22-Jähriger aus Dortmund befuhr die Henrichenburger Straße mit seinem Pkw in nördlicher Richtung. In Höhe der Querstraße fuhr er auf den Pkw des 18-Jährigen auf. Dessen 17-jährige Beifahrerin und der 22-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand 20.000 Euro Sachschaden.

