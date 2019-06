Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Markise angezündet - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Recklinghausen (ots)

Einen 16-jährigen Tatverdächtigen aus Herne hat die Polizei am Montag festgenommen, nachdem um 22.15 h eine Markise an einem Haus an der Schulstraße brannte. An der Markise und an der Terrasse entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Etwa eine Stunde später brannte in der Nähe ein Müllcontainer. In beiden Fällen ist das Feuer gelegt worden. Im Nahbereich trafen die Beamten auf den jungen Mann, der Zeugen an beiden Brandorten aufgefallen war. Er gab zu, gezündelt zu haben. Er musste mit zur Wache und wurde an die Justiz übergeben.

