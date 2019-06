Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Aus einer Schule an der Storchbaumstraße haben Unbekannte am Wochenende Bargeld gestohlen. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf und drangen erst in die Aula und anschließend noch in andere Räume der Schule ein. Sie durchwühlten die Räume und entkamen mit ihrer Beute.

Datteln:

Mit Bargeld entkamen Einbrecher, die in der Nacht zu Montag in einen Kiosk auf dem Campingplatz "Ahsener Heide" an der Ahsener Allee eingedrungen sind. Ein Fenster war aufgehebelt worden, die Räume durchwühlt. Ein Zeuge sah in der Nacht um 03.40 h, wie drei Maskierte aus dem Kiosk kletterten. Mit einem freundlichen Gruß verschwand das Trio mit der Beute. Einer hatte noch ein Brecheisen in der Hand. Die Drei waren dunkel bekleidet, zwischen 1,70 und 1,80 m groß und flüchteten in Richtung Flaesheim.

Gladbeck:

Von einer Baustelle an der Phönixstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag mehrere Starkstromkabel abgeschnitten und mitgenommen.

