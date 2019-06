Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unbekannte beschädigen Fensterscheiben am Riesener Gymnasium

Recklinghausen (ots)

In der Zeit von Sonntag, 15 Uhr bis Montag, 9 Uhr, beschädigten unbekannte Täter an verschiedenen Gebäuden des Riesener Gymnasiums an der Schützenstraße 25 Fensterscheiben. Der entstandene Schaden am Hauptgebäude, der alten und der neuen Sporthalle wird auf 16.000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

