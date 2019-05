Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fußgänger stürzt mit seinem Fahrrad

Recklinghausen (ots)

Ein 61-Jähriger aus Recklinghausen verletzte sich am frühen Mittwochabend leicht bei einem Sturz an der Wanner Straße. Der Mann schob sein Fahrrad auf dem Gehweg und fiel ohne Fremdeinwirkung auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich eine leichte Platzwunde am Kopf zu. Der 61-Jährige war alkoholisiert. Es entstand 50 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell