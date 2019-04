Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Pedelecfahrerin fährt Fußgängerin an und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 12.45 Uhr, ging eine 30-jährige Bottroperin von der Kirchstraße aus kommend durch den Schürenkamptunnel in Richtung Schürenkampstraße. Als sie sich mittig des Tunnels befand, fuhr sie von hinten eine unbekannte Pedelecfahrerin an. Die Pedelecfahrerin geriet kurz ins Schlingern, fuhr dann aber weiter. Bei dem Zusammenstoß wurde die 30-Jährige leicht verletzt. Die Pedelecfahrerin wird als ältere Frau mit schulterlangen blonden Haaren beschrieben. Sie trug einen beigefarbenen Mantel und ein T-Shirt mit "NETTO"-Aufschrift. Sie fuhr auf einem hellen Pedelec. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

