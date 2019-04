Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Drei Pkw beschädigt

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag drei Pkw an der Burgsdorffstraße beschädigt. An einem Mitsubishi Space Star, einem VW Lupo und einem Ford Fiesta wurden insgesamt vier Reifen zerstochen. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Es entstand ca. 300 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

