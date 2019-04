Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Marl

Gestern wurde ein Einbruch festgestellt, der sich in einem Zeitraum von bis zu zwei Monaten ereignet haben könnte. Ende Februar wurde eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Victoriastraße zuletzt betreten. Im Tatzeitraum verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zum Mehrfamilienhaus. Dort gelangten sie über eine Treppe zur Dachgeschosswohnung und brachen die Wohnungstür auf. Was entwendet wurde steht zur Zeit noch nicht fest.

Dorsten

Im Zeitraum zwischen dem 23.04. 14:00 Uhr und dem 25.04. 12:00 Uhr brachten Unbekannte eine Lagerhalle an der Bochumer Straße auf. Entwendet wurden Elektrogeräte. Im gleichen Zeitraum wurde der Pkw des Geschädigten mit einem Gully-Deckel beschädigt. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Haltern am See

In der Nacht zu Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Vereinsheim an der Straße Am Friedhof. Sie entwendeten einen Flachbildfernseher und flüchteten in unbekannte Richtung. Bei dem Einbruch entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Ebenfalls in Haltern am See gelangten Unbekannte, im selben Tatzeitraum, gewaltsam in ein Vereinsheim an der Merfelder Straße. Entwendet wurden Werkzeuge. An einem Fenster und der Eingangstür entstand Sachschaden.

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell