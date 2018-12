POL-GT: Einbruch in Kfz-Werkstatt - keine Beute

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (CK) - Am vergangenen Wochenende (01.-03.12.) drangen bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam durch Hintertür in eine Kfz-Werkstatt an der Ostheide ein. Hier wurde ein Büroraum durchsucht; gestohlen wurde jedoch vermutlich nichts.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen rund um das Gelände der Kfz-Werkstatt an der Ostheide gemacht? Wer kann Hinweise zu diesem Einbruch machen?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell