POL-RE: Datteln: Radfahrer leicht verletzt

Heute gegen 11:30 Uhr fuhr eine 36-jährige Dattelnerin mit ihrem Pkw die Pestalozzistraße in Richtung Norden. An der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße kam es zum Unfall zwischen der 36 Jährigen und einem 36-jährigen Fahrradfahrer, der auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Westen fuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

