Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Oer-Erkenschwick: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

In den Morgenstunden des Donnerstags waren Einbrecher an der Horster Straße unterwegs. Sie brachen ein Fenster einer Wohnung auf und erbeuteten Bargeld. Dann flüchteten sie unerkannt.

Oer-Erkenschwick:

An der Longbetonstraße hebelten Einbrecher am Donnerstag nachmittags eine Wohnungstür auf und drangen in die Wohnung ein. Vermutlich flüchteten sie ohne Beute.

