Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Verletzter Mann nach Angriff mit Einhandmesser

Recklinghausen (ots)

Auf der Lange Straße in Castrop-Rauxel eskalierte am Mittwoch um 16:45 Uhr ein zunächst verbaler Streit zwischen einem 28-Jährigen und einem 45-Jährigen, beide aus Castrop-Rauxel. Der Ältere setzte im weiteren Verlauf Pfefferspray gegen den 28-Jährigen und einen unbeteiligten 33-jährigen Mann ein. Der 28-Jährige zog daraufhin ein Einhandmesser und verletzte den 45-Jährigen am Arm. Die Stichwunde wurde ambulant im Krankenhaus versorgt. Das Messer und das Pfefferspray wurden sichergestellt.

