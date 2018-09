POL-BO: Arbeitsunfall - Bauarbeiter (56) schwer verletzt

Witten (ots) - Am heutigen 11. September, gegen 9.30 Uhr, kam es in Witten an der Cörmannstraße zu einem Arbeitsunfall. Während Baumaßnahmen wurde ein 56-jähriger Arbeiter aus Witten von einem schwenkenden Baggerarm schwer verletzt. Der Mann musste mittels Not- und Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Das Bochumer Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen.

