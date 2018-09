POL-BO: Einbruch ins Reihenhaus - Schmuck, Kamera, Laptop und Geld entwendet!

Herne (ots) - Am gestrigen 10. September ist zwischen 9.40 und 13 Uhr in ein Reihenhaus am Dahlienweg in Wanne-Eickel eingebrochen worden.

Kriminelle drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten und durchsuchten sämtliche Zimmer. Die Täter erbeuteten Schmuck (mehrere Armbanduhren, Halsketten), eine Kamera, ein Laptop sowie Bargeld und entfernten sich über die Terrassentür von der Örtlichkeit in Richtung Dorneburger Bach.

Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich im Zeitraum von 4. bis 10. September (19.30 bis 12.15 Uhr) an der Elsa-Brändström-Straße. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und stiegen auf diese Weise in das Haus ein. Ob etwas entwendet worden ist, kann noch nicht gesagt werden.

Das Bochumer Einbruchskommissariat (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

