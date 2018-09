POL-BO: Geld aus Spind in Fitnessstudio gestohlen - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend, 7. September, zwischen 18 Uhr und 19.45 Uhr, einen Spind in einem Fitnessstudio an der Wideystraße in Witten aufgebrochen und Bargeld gestohlen.

Wer kann Hinweise geben oder hat am Freitagabend verdächtige Beobachtungen gemacht? Das Wittener Regionalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 8305 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441) um Hinweise.

