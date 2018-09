POL-BO: Mehrere Einbrüche in Bochum - unter anderem mit kurioser Beute

Bochum (ots) - Mehrere Einbrüche in Bochumer Geschäftsräume wurden der Polizei im Zeitraum von Freitagabend, 7. September, bis Sonntagabend, 9. September, gemeldet - unter anderem mit kurioser Beute.

So haben bislang unbekannte Täter aus einer Metzgerei an der Karl-Friedrich-Straße 121 in Bochum-Weitmar neben Bargeld und einem Telefon auch mehrere Rinderfilets aus den Kühlräumen gestohlen. Die Kriminellen haben dazu zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 6.40 Uhr, eine Tür aufgebrochen und die Räume durchsucht. Sie flüchteten mit der Beute unerkannt. Das Regionalkommissariat 34 sucht nun Zeugen des Einbruchs. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8405 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

In zwei weiteren Fällen ermittelt das Bochumer Innenstadtkommissariat. Zwischen Freitagabend (7. September, 20 Uhr) und Samstagvormittag (8. September, 10.30 Uhr) sind Kriminelle in ein Bürogebäude am Lenneplatz 23 sowie in ein leerstehendes Nebengebäude am Lenneplatz 21 eingedrungen. Aus den Räumen fehlen technische Geräte, unter anderem ein Beamer und Festplatten.

Am folgenden Abend wurde in einen Imbisswagen an der Gahlenschen Straße 95 eingebrochen. Tatzeit war zwischen Samstag (8. September), 17 Uhr, und Sonntag (9. September), 19.15 Uhr. Die noch unbekannten Täter brachen eine Tür auf und flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Wer in diesen beiden Fällen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 8105 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

