POL-BO: Seniorin (77) mit Rad lebensgefährlich verletzt - Großen Dank an das junge Ersthelfer-Pärchen!

Herne (ots) - Am vergangenen Freitagnachmittag (7.September) ist eine 77-jährige Frau nach einem Fahrradunfall in Herne lebensgefährlich verletzt worden.

Gegen 15.10 Uhr befuhr die Seniorin mit ihrem Fahrrad den Gehweg der Altenhöfener Straße in Richtung Süden. In Höhe der Kreuzung am Hölkeskampring blieb die ältere Dame mit dem rechten Lenkergriff an einem Ampelmast hängen und stürzte. Dabei rammte sie sich den Lenker in den Bauch.

Ein junges Herner Pärchen, eine 26-Jährige und ein 29-Jähriger beobachteten den Unfall, eilten sofort zur Hilfe und kümmerten sich um die verletzte Rentnerin, die unter starke Schmerzen litt.

Das Pärchen konnte die verletzte 77-Jährige überzeugen, sich in einem Krankenhaus untersuchen zu lassen. Sie brachten die Frau ins Hospital, wo lebensgefährliche Verletzungen festgestellt worden sind - eine Notoperation folgte.

Derzeit ist der Zustand der älteren Dame stabil und Lebensgefahr kann ausgeschlossen werden.

Ein großes polizeiliches Dankeschön an das junge Ersthelfer-Pärchen durch das beherzte Eingreifen und Handeln.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell