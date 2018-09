POL-BO: Radfahrer (41) nach Autokollision schwer verletzt im Krankenhaus

Bochum (ots) - Am 7. September ist es in der Bochumer Innenstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 41-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden ist.

Gegen 18.15 Uhr befuhr ein Bochumer Autofahrer (18) den Nordring aus Richtung Hauptbahnhof kommend. Dabei benutzte er die linke Fahrspur und wollte die Kreuzung an der Castroper Straße weiter geradeaus überqueren. Bei Grünlicht fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier mit dem von links kommenden Radfahrer, der auf dem Nordring in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und in die Castroper Straße links einbiegen wollte.

Durch den Aufprall wurde der 41-jährige Radler zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung, wurde der Bochumer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

