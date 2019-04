Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Castrop-Rauxel/Datteln: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf einem Parkplatz "Im Fuhlenbrock" ist am Mittwoch im Laufe des Tages ein geparkter, schwarzer Ford Focus bei einer Unfallflucht so stark beschädigt worden, dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro zurückblieb. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Castrop-Rauxel:

Ein Lkw ist auf einem Parkplatz an der Recklinghauser Straße vermutlich durch einen anderen Lkw beschädigt worden. Die Unfallflucht muss zwischen Montag und Mittwoch passiert sein. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Datteln:

Mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro fand ein Fahrer seinen Opel Meriva am Mittwoch um 14.20 h an der St.-Vincenz-Straße vor. Er hatte den Wagen um 12.00 h unbeschädigt dort abgestellt. Der Unfallverursacher hatte das Weite gesucht, ohne sich zu melden.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

